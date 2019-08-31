2019/08/31 | 15:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للمديرية حصل عليه موقع "الغدير"، ان" فرق دفاع مدني بغداد الرصافة أخمدت حريقا اندلع في عدد من الأكشاك غير نظامية في سوق مريدي بمدينة الصدر".وأضافت ان" الاكشاك متخذة لخزن المواد المستهلكة وتم اخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع انتشار النيران إلى باقي إرجاء السوق".انتهى..م.م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حريق كبير بسوق مريدي شرقي العاصمة بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حريق كبير بسوق مريدي شرقي العاصمة بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).