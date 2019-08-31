2019/08/31 | 15:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيمرّ كويكب أكبر من برج “شارد” في لندن عاصمة المملكة المتحدة قرب كوكب الأرض في الشهر المقبل، وفقاً لـ”ناسا” وكالة الفضاء الأميركية.يتراوح طول الكويكب الذي يُسمى “2000 كيو.دوبليو 7” (2000 QW7) بين 290 و650 متراً، وسيكون في الموقع الأقرب له إلى الأرض في 14 سبتمبر (أيلول) المقبل.وبالمقارنة، يبلغ ارتفاع أطول مبنى في …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كويكب أكبر من برج “شارد” اللندنيّ يمرّ قرب الأرض الشهر المقبل النعيم نيوز.

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