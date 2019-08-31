حكومة كوردستان تصدر توضيحا بشأن وجود معسكر اسرائيلي تديره امرأة جنرال في اربيل

2019/08/31 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفت حكومة اقليم كوردستان يوم السبت تصريحا تداولته بعض وسائل الإعلام العراقية يدّعي وجود معسكر اسرائيلي تديره امرأة برتبة جنرال في محافظة اربيل العاصمة.

وقال المتحدث باسم حكومة الاقليم جوتيار عادل في بيان ورد لشفق نيوز، إن حكومة اقليم كوردستان تنفي هذه الادعاءات الملفقة، والتي لا أساس لها من الصحة.

واضاف ان حكومة الاقليم "تؤكد أن الهدف من ترويج افتراءات كهذه، هو للدعاية السياسية، ولتحقيق مكاسب شخصية لمطلقيها لا أكثر".

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