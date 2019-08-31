طقس العراق على أبواب “خريف رعدي”.. ودرجات الحرارة تستعد للهبوط

2019/08/31 | 15:56

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سومر نيوز: بغداد..



أوضح المتنبئ الجوي واثق السلامي، السبت، أن فصل الخريف المقبل يُطلق عليه (الخريف الرعدي)بسبب كثرة الرع...

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