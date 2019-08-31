تيار الحكمة: أحزاب تسعى للسيطرة على مفاصل الدولة من خلال فرض مرشحيها

2019/08/31 | 15:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم تيار الحكمة أحزابا سياسية بالسعي للسيطرة على جميع مفاصل الدولة، وفرض مرشحين للمناصب الخاصة بحجة أنهم مستقلون.

وقال عضو التيار علاء الدهلكي، إن ملف الدرجات الخاصة كان يعرقل اداء العديد من مؤسسات الدولة لسنوات طويلة، بعد ان تم منح العديد منها بالوكالة الى اشخاص لا يستحقونها، مشيرا الى ان رئيس مجلس الوزراء قد تعهد بحسم الملف خلال سقف زمني محدد، وفق الاطر الصحيحة، وبعيداً عن المحاصصة الطائفية أو الحزبية.

وكشف الدهلكي عن ان الكتل السياسية تفاجأت بأن آلية حسم الدرجات الخاصة فاشلة وغير مجدية ولا تنسجم مع الطموح، وهو ما يشير الى ان المحاصصة قد عادت مرة أخرى.

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