لبنان وراء حزب الله… شريك العواقب وخارج القرار

2019/08/31 | 15:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما الذي كشفه الخرق الإسرائيلي النوعي الذي اعتُبر الأول والأخطر للقرار 1701 بعد عام 2006؟ وماذا بعدما واجه لبنان الرسمي والشعبي الاعتداء

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