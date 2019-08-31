حكومة كردستان ترد على الكعبي: الحديث عن وجود معسكر اسرائيلي باربيل تديره امرأة افتراء

2019/08/31 | 15:59

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، السبت (31 آب 2019)، السيطرة على حريق اندلع في سوق مريدي، بمدينة الصدر، شرقي بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "رجال دفاع مدني بغداد الرصافة تمكنوا من اخماد حادث حريق في مدي

بغداد اليوم-بغداد

أصدر الحشد الشعبي، السبت (31 آب 2019) توضيحاً بشأن اعتقال المتورطين بجريمة قتل الضابط ابو بكر السامرائي.

وذكر اعلام الحشد الشعبي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "نود التنبيه على أن عملية إلقاء القبض على المجموعة الداع

بغداد اليوم- متابعة

كشف عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان النيابية، علي البياتي، السبت (31 آب 2019)، عن وجود 200 مقبرة جماعية في العراق، من ضحايا داعش، مبينا أنها تضم رفات نحو 12 ألف ضحيّة.

وقال البياتي في تصريح صحفي، إنه "حسب اتفاقية حماي

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