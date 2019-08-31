الناقلة الإيرانية على اللائحة الأميركية السوداء بعد توجهها إلى سوريا

2019/08/31 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن- كشف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن واشنطن لديها معلومات مؤكدة تفيد بأن الناقلة الإيرانية أدريان داريا اتجهت إلى سوريا.وقال

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