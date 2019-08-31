بحضور ايزيدي، مكتب رئيس الوزراء واللجنة الدولية للصليب الاحمر يقيمان حفل تكريم للمفقودين وعوائلهم

2019/08/31 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24_ليث حسين يوم أمس، الجمعة 29-8-2019، بمناسبة اليوم العالمي للمفقودين، وفي مسرح المنصور في بغداد العاصمة، اقام مكتب رئيس الوزراء واللجنة الدولية للصليب الاحمر، حفل تكريم للمفقودين وأُسرهم في العراق، وبحضور 7 ناجيات ايزيديات.“حلا سفيل” ناجية ايزيدية وأحد الحاضرين في الحفل، تحدثت لـ “ايزيدي 24″، وقالت، “يوم أمس شاركنا كناجيات ايزيديات في مدينة …

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