حكومة كردستان تنفي وجود معسكر اسرائيلي في اربيل

2019/08/31 | 16:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل / خطوة برس نفت حكومة اقليم كردستان، اليوم السبت، وجود معسكر اسرائيلي في اربيل تديره ضابطة برتبة جنرال.وقال المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه “تداولت بعض وسائل الإعلام العراقية، تصريحاً لا صحة له، يدّعي وجود معسكر اسرائيلي تديره امرأة برتبة جنرال في اربيل ”.واضاف أن “حكومة اقليم

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