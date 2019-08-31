تفاصيل هجوم داعش على قرية شمال شرق بعقوبة

2019/08/31 | 16:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصدر محلي في ديالى عن تفاصيل هجوم سباهي شمال شرق بعقوبة .وقال اليوم ،إن “داعش حاول شن هجوم بأطراف قرية سباهي بالقرب من منطقة القاية بأطراف قضاء خانقين شمال شرق بعقوبة .وأضاف أن قوة من الجيش وباسناد الاهالي اشبتكوا مع الارهابيين ما اسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بينهم جندي .ومقتل وإصابة عدد […]

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