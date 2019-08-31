مصرع شخص بحادث مروري على طريق الشلامجة في البصرة

2019/08/31 | 16:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، عن مصرع شخص اثر حادث مروري على طريق الشلامجة بمحافظة البصرة.

وذكرت المديرية في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "فرق انقاذ الدفاع المدني تعاملت مع حادث مروري في قضاء شط العرب طريق الشلامجة الحدودي ادى الى مصرع سائق عجلة بسبب السرعة العالية وقلة الانتباه".

وأضافت ان "فرق الدفاع المدني استخدمت اجهزة القطع والفصل الهيدروليكية لإخراج جثة السائق من العجلة ثم نقله بواسطة عجلات اسعاف الدفاع المدني الى دائرة الطب العدلي في المحافظة لتسليم الجثة وفق الاجراءات القانونية".

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