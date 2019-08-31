أمنية ديالى تعلق بشأن فتح قنصلية أميركية في بعقوبة : أمر مستحيل

2019/08/31 | 16:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

نفى رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى صادق الحسيني، اليوم السبت، المعلومات والأنباء التي تتحدث عن وجود تحركات لفتح قنصلية أميركية في بعقوبة، مؤكدا انها غير صحيحة وهذا "أمر مستحيل".

وقال الحسيني لـ"الغد برس"، إن "المعلومات والأنباء التي تتحدث عن تحركات لافتتاح قنصلية أميركية داخل مدينة بعقوبة غير صحيحة، لأنه لا توجد دواعي لذلك كون ديالى لا تبعد سوى 60 كم عن للعاصمة بغداد والقنصليات تفتح في المحافظات البعيدة".

وأضاف أن "فتح القنصلية في ديالى أمر مستحيل ولو كان حدث فعلا فأن اميركا ستضع على نفسها الف علامة إستفهام حول السبب من جهة وجماهير ديالى سترفض ذلك بشدة أيضا".

وكانت أوساط شعبية ووسائل إعلام ومواقع تواصل قد تناقلت مؤخرا معلومات مفادها وجود تحركات لافتتاح قنصلية أميركية في مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى.

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