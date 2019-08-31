شرطة النجف تكثف إجراءاتها الأمنية مع حلول شهر محرم

2019/08/31 | 16:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ النجف الاشرف … أعلنت مديرية شرطة محافظة النجف ، اليوم السبت، عن تكثيف الإجراءات الأمنية من خلال خطط محكمة مع حلول شهر محرم الحرام.وذكرت المديرية، في بيـان تلقت /بدر نيوز/ نسخة منه، إن ” قائد شرطة النجف العميد فائق فليح الفتلاوي ترأس الاجتماع الأمني الذي حضره رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة […]

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