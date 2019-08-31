الخارجية الاذربيجانية تعلق على خبر استلامها طائرات مسيرة لضرب العراق

2019/08/31 | 16:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

نفت وزارة الخارجية الاذربيجانية،اليوم السبت، تسليم طائرات إسرائيلية بدون طيار إلى أذربيجان لمهاجمة العراق وإيران.

ونقل موقع وكالة اذربيجان الحكومية الرسمية في بيان لوزارة

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