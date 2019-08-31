البيت الأبيض: ترامب يستضيف أمير الكويت الشهر المقبل

2019/08/31 | 16:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت متحدثة باسم الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، إنه سيستضيف أمير الكويت الشيخ "صباح الأحمد الصباح" في البيت الأبيض في 12 سبتمبر/أيلول المقبل.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت

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