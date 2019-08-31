بمشاركة 160 شركة .. اربيل على موعد مع اقامة معرضين دوليين

2019/08/31 | 16:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد منظم المعارض الدولية محمد شريف ،السبت، مدينة اربيل عاصمة اقليم كردستان ستشهد الاسبوع المقبل اقامة معرضين دوليين.

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