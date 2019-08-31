الوقف الشيعي يخلي اجبارا وبالقوة مجمعا في بغداد يشغله رجل دين متنفذ

2019/08/31 | 16:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن ديوان الوقف الشيعي في العراق يوم الجمعة عن اخلاء عقار مجمع دار الاسلام في العطيفية بالعاصمة بغداد والذي كان مشغولا من قبل رئيس الديوان السابق رئيس مجلس إدارة جامعة الامام الصادق حسين بركة الشامي

واوضح الديوان في بيان اليوم ان “محكمة التمييز في بغداد قد أصدرت قرارها بالعدد 1434/ب/2017 بتاريخ 2019/4/5 وكتبها اللاحقة المثبتة والقاضي بأحقية الديوان بالعقار، واستنادا الى الاجراءات القانونية والرسمية التي يعتمدها ديوان الوقف الشيعي والتي تعد إلزاماً أصولياً لاستحصال حقوقه العامة والتصرف احتكاما للقرارات القانونية الصادرة من مؤسساتها المعنية بالصدد، ووفقا للقرار الصادر من مديرية تنفيذ الكاظمية في 2019/5/21 المتضمن اجراء التخلية الجبرية للعقار 8/32 / عطيفية والمشغول من قبل حسين بركة الشامي”.

وذكر البيان انه “نظرا لعدم تعاون الأخير بقرار الإخلاء الجبري، واصراره على عدم القبول بالقرارات القانونية الرسمية، أصدرت مديرية تنفيذ الكاظمية قرارها برقم اضبارته 2018/206 بتاريخ 2019/8/29 المتضمن وضع اليد على العقار واخلاءه بالقوة الرسمية الماسكة للأرض ومركز شرطة الكاظمية فضلا عن فوج طوارىء بغداد / قوات سوات الذين اخذوا على عاتقهم مهمة الإخلاء الجبري حصرا وبموجب مخاطبات وموافقات رسمية مثبتة ومنها كتاب قيادة عمليات بغداد الموجه الى قيادة شرطة بغداد بالعدد (ق13279/612/14/18) في 2019/8/1 دون اَي تدخل لقوات اخرى من ديوان الوقف الشيعي او غيرها كما جاء في ادعاء الجهة الشاغلة للعقار، التي رفضت الامتثال للقرار، والتي ادعت زيفا ترويع الجهات الامنية لمواطني المجمع السكني وتهديهم بقوة السلاح”.

وتابع البيان ان “الإجراءات المتخذة كانت بحق المدان حسين بركة الشامي فقط دون اَي تعرض للساكنين المستأجرين في المجمع”.

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