صادق سعدون مدربا لفريق نادي الديوانية الكروي

2019/08/31 | 16:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة الادارية لنادي الديوانية الرياضي عن تسمية صادق سعدون مدربا لفريقها الكروي خلال الموسم القادم.وقال مصدر ” تمت تسمية صادق سعدون مدربا واحمد صبري مساعدا للمدرب .واضاف “سيكون الدكتور ماجد عبد الحميد مدربا للياقة البدنية وصفاء كاظم مدربا لحراس المرمى .يذكر ان صادق سعدون ينوب عن المدرب المستقيل رزاق فرحان وسبق له […]

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