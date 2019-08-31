2019/08/31 | 16:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كردستان تصدر توضيحا بشأن وجود معسكر اسرائيلي تديره امرأة جنرال في اربيل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع SNG الاخبارية الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/31 | 16:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع SNG الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كردستان تصدر توضيحا بشأن وجود معسكر اسرائيلي تديره امرأة جنرال في اربيل) نشر أولاً على موقع (SNG الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كردستان تصدر توضيحا بشأن وجود معسكر اسرائيلي تديره امرأة جنرال في اربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (SNG الاخبارية).