عشيرته تؤكد.. حاتم السليمان اجرى زيارة الى الرمادي استغرقت يومين

2019/08/31 | 16:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ الانبار أكد الشيخ ،حميد محسن السليمان، أحد شيوخ الرمادي” اليوم السبت” ان الشيخ علي حاتم السليمان ، اجرى زيارة الى المدينة استغرقت يومين .وقال محسن لـ” كلكامش برس “، إن “الحاتم قام بزيارة عمامه من ،البو عساف، في مضيف الشيخ عبد الرزاق السليمان”.وأضاف بأن ” القضايا والتهم المنسوبة إلى حاتم العلي قد أسقطت جميعها، وله مطلق الحرية في العودة إلى مدينته وأهله”.من جهتها نفت حكومة الأنبار المحلية إسقاط التهم والدعاوى الموجهة إلى ” السليمان”وقال مستشار محافظ الأنبار مازن الدليمي إنه لا يوجد مثل هكذا أخبار وقضية الحاتم هي قضية قضائية لا دخل لنا فيهايذكر أن علي الحاتم أحد الشخصيات المعروفة بقيادة اعتصامات الرمادي.وكان مجلس القضاء الأعلى أصدر أمر قبض بحقه على المادة ٤ ارهاب لاتهامه بقتل ٣ جنود من الجيش العراقي قرب ساحة اعتصامات الرمادي

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