الابار تنقذ 5 الاف نسمة من النزوح في بادية العظيم بديالى

2019/08/31 | 16:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اكد مسؤول محلي في محافظة ديالى، السبت، بان الابار الارتوازية أنقذت 5 الاف نسمة من النزوح القسري في بادية العظيم شمال المحافظة.وقال رئيس مجلس ناحية العظيم (60كم شمال بعقوبة) محمد ضيفان العبيدي لـ/ المعلومة /، إن “14 قرية زراعية يسكنها اكثر من 5 الاف نسمة في بادية العظيم تعتمد بشكل كامل على […]

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