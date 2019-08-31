2019/08/31 | 16:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت شعبة زراعة قضاء المدينة شمال محافظة البصرة، عن اقامت دورة تدريبية للمرأة الريفية على الصناعات الحرفية .وقال مسؤول شعبة زراعة قضاء المدينة ، عباس الحمدي لاذاعة الامل ، انه ” بالتعاون والتنسيق مع المعمل الريادي للصناعات الحرفية في القرنة تم عقد دورة تدريبية للمرأة الريفية من قبل شعبة زراعة المدينة وذلك في منطقة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دورة تدريبية للمرأة الريفية في قضاء المدينة شمال البصرة النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دورة تدريبية للمرأة الريفية في قضاء المدينة شمال البصرة) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دورة تدريبية للمرأة الريفية في قضاء المدينة شمال البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).