أسماء غريب - (13) رحلةُ السّلامِ الرّوحيّ من الفَحْمِ إلى الألماس: أسماء غريب : حوار أجراه من ستوكهولم الأديب والتشكيلي صبري يوسف

2019/08/31 | 16:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أسماء_غريب كيف للسّلام أن يحمل بين ثناياه الحرب أيضاً، هل يُمكنُك أن توضّحي هذه الفكرة الّتي وردت في جوابكِ السّابق؟*هذا له علاقة بما يُسمّى بقُطبيّة الأضداد، ولكي أبسّط لكَ الفكرةَ عزيزي القارئ فإنّي سأطرحُ عليكَ السّؤال التّالي على أن تجيبني عنهُ بسرعة وبدون تفكير.((– هل أنت ميتٌ أمْ حيّ؟ / - حيّ طبعاً، وإلّا ما كنتُ هنا أتابعُ حوارَكِ هذا مع الأستاذ صبري يوسف)).جيّد جدّاً، اسمَعِ الآن جوابي أنا ......

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