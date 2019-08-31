جوارديولا يتوقع مستقبل سانشيز مع إنتر ميلان

2019/08/31 | 16:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة..يرى بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أنه لا يجب إلقاء اللوم على النجم التشيلي أليكسيس سانشيز، بعد الفترة السيئة التي قضاها في مانشستر يونايتد، قبل رحيله لإنتر ميلان معارًا لمدة عام.ولم يسجل لاعب برشلونة السابق سوى 5 أهداف، خلال 45 مباراة خاضها في جميع المسابقات مع الشياطين الحمر.وفي هذا الصدد، قال […]

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