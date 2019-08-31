2019/08/31 | 16:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
“إستهداف الحشد إستهداف شعب) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
كتب / صالح المحنّه …
واهمٌ جدا مَنْ يعتقد أن المُسْتَهْدف بالتفجيرات الأسرائلية الأخيرة هو الحشد الشعبي فقط… هذا مايس...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
“إستهداف الحشد إستهداف شعب) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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