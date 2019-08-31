“إستهداف الحشد إستهداف شعب

2019/08/31 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب / صالح المحنّه …

واهمٌ جدا مَنْ يعتقد أن المُسْتَهْدف بالتفجيرات الأسرائلية الأخيرة هو الحشد الشعبي فقط… هذا مايس...

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