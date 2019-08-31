كردستان ترد على انباء وجود معسكر اسرائيلي في اربيل

2019/08/31 | 16:28

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بغداد:سومر نيوز

نفت حكومة اقليم كردستان اليوم السبت تصريحات اطلقها قيادي في الحشد الشعبي وزعم فيها وجود معسكر في اربيل ...

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