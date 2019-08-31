2019/08/31 | 16:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

تنفرد بغداد اليوم بنشر جزء من الاسماء المرشحة لعضوية مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي.

وتضم القائمة...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالوثيقة.. بغداد اليوم تنفرد بنشر جزء من الاسماء المرشحة لعضوية مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالوثيقة.. بغداد اليوم تنفرد بنشر جزء من الاسماء المرشحة لعضوية مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).