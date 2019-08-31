برشلونة يبلغ نجمه ميسي بفشل صفقة نيمار

2019/08/31 | 16:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

وصلت مفاوضات انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، لبرشلونة خلال الميركاتو الصيفي الجاري، إلى طريق مسدود.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن إدارة برشلونة أبلغت ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه وسيرجيو بوسكيتس، ثلاثي البارسا بفشل صفقة نيمار أمس الجمعة، قبل ال...

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