الهدنة أم المواجهة.. أيهما أفضل في الحرب التجارية بين أميركا والصين؟

2019/08/31 | 16:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقول تقرير بوكالة بلومبيرغ الأميركية إن بعض الدول استفادت من الأزمة بين الولايات المتحدة والصين، ويتساءل: ماذا لو كانت هناك هدنة للحرب

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