أي دور للصادق المهدي في راهن السودان؟

2019/08/31 | 16:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في محاضرةٍ ألقاها في عمّان، بدعوة من الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة، الثلاثاء الماضي (27 أغسطس/ آب)، بعنوان “في التجربة السودانية، حالها ومآلها”،

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