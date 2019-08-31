أمريكا تحظر دخول مسلمين من كندا الى أراضيها

2019/08/31 | 16:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / متابعة… ذكرت شبكة “سي بي سي” نيوز الإخبارية الكندية اليوم السبت، أن عددا من المسلمين الكنديين تم منعهم من دخول الأراضي الأمريكية في الأسبوعين الأخيرين، وإعادتهم على أعقابهم في إجراء نادر جدا.وأشارت الشبكة إلى أن من بين الذين تم رفضهم إمام مسجد تورونتو عمر علي، من جمهورية غويانا الواقعة على الساحل الشمالي […]

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