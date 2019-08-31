المفوضية العليا لحقوق الإنسان تستجيب لمناشدات ايزيديين

2019/08/31 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ بغداد ذكرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، اليوم 31 آب أغسطس 2019، وعلى لسان رئيسها “عقيل الموسوي”، أنه و”بعد تلقي المفوضية العليا لحقوق الإنسان مناشدات إنسانية لمجموعة من منتسبي وزارة الداخلية (حرس الحدود) من الايزيديين ادَّعو في مناشدتهم أنهم فُصلوا من الخدمة الوظيفية، وتابعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان أنهم طالبوا بشمولهم بالعفو”.

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