عراقجي: مؤشر سياسة

2019/08/31 | 16:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

اكد مسؤول إيراني كبير، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة أبدت مرونة بشأن التصريح بمبيعات نفط إيرانية، مضيفا أنه مؤشر على أن سياسة "الحد

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