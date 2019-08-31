نادي الديوانية يجدد عقد عبد الكريم.. ويضم لاعب برايتي

2019/08/31 | 16:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

جددت الهيئة الإدارية لنادي الديوانية تعاقدها مع المهاجم، فلاح عبد الكريم، لموسم واحد.

وفي هذا الصدد، قال المدرب الجديد للديوانية، صادق سعدون، في تصريحات

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