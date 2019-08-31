شنيشل : نفط الوسط سيظهر بشكل مغاير الموسم المقبل

2019/08/31 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات اكد المدير الفني لكرة نفط الوسط راضي شنيشل إن فريق نفط الوسط سيظهر بشكل مغاير الموسم المقبل.وأردف: “أبرمنا تعاقدات مميزة مع 4 محترفين سيكونون إضافة نوعية للفريق، بالإضافة إلى مجموعة من اللاعبين المحليين الذين وضعنا ثقتنا بهم لإعادة الفريق لوضعه الطبيعي بين الفرق المنافسة”.وبيّن أن الفريق سيدخل معسكر داخلي في

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