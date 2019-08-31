2019/08/31 | 16:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: CKUVzKhK9QI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ضرب امرأة عراقية امام زوجها في اميركا ؟؟ اين الابواق !!) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ضرب امرأة عراقية امام زوجها في اميركا ؟؟ اين الابواق !!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).