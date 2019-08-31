2019/08/31 | 16:44

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الأجهزة الأمنية والعشائر ..



تكاتف لبسط الأمن والإستقرار

فيما تستمر عمليات فرض القانون في محافظة البصرة والحد من النزاعات

العشائرية التي تحدث بين مدة وأخرى ، يبقى الهدف الرئيس منها بسط

الأمن والإستقرار وبث روح الأخوة والتعاون المشترك بين المواطنين

والأجهزة الأمنية.

تقرير: قسم الاخبار

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