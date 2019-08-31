هكذا يمكنك الاستفادة من هاتفك الآيفون إذا كُسر

2019/08/31 | 16:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة… لا داعي للقلق، هذا يحدث بالفعل.فقط انظر حولك وستجد الكثير من الناس الذين يكسرون هواتفهم الآيفون كل يوم.ربما يقلل الغلاف الخارجي المعدني الذي اشتراه البعض وقاية للجسم الخارجي للهاتف، لكن الشاشة الزجاجية هي أسهل منطقة قابلة للكسر.أضف إلى هذا إمكانية أن يتلف هاتفك الآيفون المكسور تماماً نتيجة تسرب السوائل داخله، […]

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