معسكر الامام الحسين (ع) يُخرج الدورة الثانية وفق معايير عسكرية عالية

2019/08/31 | 16:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفى معسكر الامام الحسين عليه السلام بتخرج الدورة الثانية التي حملت اسم دورة الامام الحسين(ع) واستمرت لمدة (45) يوما لمجاهدي لواء (18) في الحشد الشعبي".وقال قائد عمليات قاطع الانبار للحشد قاسم مصلح لوكالة نون " ان الدورة اجريت وفق معايير عسكرية بمعية معلمين من الكلية العسكرية واختصت الدورة بالتدريب العسكري الاساس والتعليم المنضم بانواعة كافة والمسير الاستعراضي والاسلحة الخفيفة والمتوسطة والساندة وميدان التدريب وكذلك الدروس العقائدية".

واضاف مصلح" ان الدورة شهدت محاضرات مكثفة بدروس الرمي الذي شمل النظري والعملي، حيث استهدفت الدورة (250) مجاهد وشهد حفل التخرج استعراضا عسكريا باحتلال المنعه والبريد العسكري ورفع العلم وفعاليات اخرى".

واشار قائد العمليات "الى ان هذه الدورة ضمن تقع خارطة قيادة عمليات الانبار للحشد لتطوير الوية القاطع وايضا ضمن منهاج قيادة الحشد الشعبي بجعل هذا العام عامً للتدريب والانضباط وستلي هذه الدورة دورات اخرى في معسكر الامام الحسين عليه السلام."

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