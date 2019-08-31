2019/08/31 | 16:49

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بالتزامن مع شهر محرم..



تعزيز الاجراءات الأمنية في النجف

بغداد/..



أعلنت مديرية شرطة محافظة النجف ، السبت، عن تعزيز الإجراءات الأمنية من خلال خطط محكمة بالتزامن مع شهر محرم الحرام.

وذكرت المديرية، في بيـان تلقته، "عين العراق نيوز"، إن “قائد شرطة النجف العميد فائق فليح الفتلاوي ترأس الاجتماع الأمني الذي حضره رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة جواد الغزالي ومدراء الأجهزة الأمنية ومدراء الاقسام والمديريات، لمناقشة تنفيذ الخطة ألأمنية والمهام والواجبات وتأمين جميع الطرق وتفتيش جميع الوافدين والزائرين “.

وأضافت انه “سيتم نشر الأجهزة الأمنية حول المراقد المقدسة والمزارات الدينية الشريفة ومقبرة وادي السلام، وحماية جميع الحدود الإدارية للمحافظة فضلا عن القرى والأرياف والنواحي والاقضية كافة وتوفير الخدمات الأمنية اللازمة للمواكب والمعزين، ونشر الدوريات الثابتة والمتحركة”.

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