هذا ما قالته كردستان العراق حول وجود معسكر إسرائيلي في أربيل

2019/08/31 | 16:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت حكومة منطقة كردستان العراق، السبت، وجود معسكر اسرائيلي في اربيل ، معتبرة ان اطلاق هكذا "اشاعات" هدفه الترويج السياسي....

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