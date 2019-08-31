حكومة كردستان تصدر بيانا بشأن وجود معسكر اسرائيلي في أربيل

2019/08/31 | 16:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أصدرت حكومة اقليم كردستان، اليوم السبت، بيانا بشأن وجود معسكر اسرائيلي تديره امرأة برتبة جنرال في اربيل .

وقال المتحدث باسم حكومة اقليم كردستان جوتيار عادل في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “تداولت بعض وسائل الإعلام العراقية، تصريحاً لا صحة له، يدّعي وجود معسكر اسرائيلي تديره امرأة برتبة جنرال في اربيل ”.





وأضاف، إن “حكومة اقليم كردستان تنفي هذه الإدعاءات الملفقة، والتي لا أساس لها من الصحة، وتؤكد أن الهدف من ترويج افتراءات كهذه، هو للدعاية السياسية، ولتحقيق مكاسب شخصية لمطلقيها لا أكثر”.

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