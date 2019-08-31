علاوي يدعو الحكومة العراقية الى تقديم شكوى لمجلس الأمن الدولي بشأن الاعتداء الاسرائيلي

2019/08/31 | 16:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

دعا رئيس المنبر العراقي اياد علاوي، اليوم السبت، الحكومة العراقية الى تقديم شكوى لمجلس الامن الدولي بشأن الاعتداء الاسرائيلي، مشيرا الى اعتراف رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو بتنفيذ هجمات في العراق.

وقال علاوي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “على الحكومة العراقية ان تقدم شكوى رسمية لمجلس الامن الدولي بخصوص الاعتداء الاسرائيلي الأخير وذلك على خلفية اعتراف رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو بتنفيذ هجمات في العراق”.

وأضاف، ان “اعتراف نتنياهو بخرق السيادة العراقية ينبغي ان يواجه بموقف حازم من الحكومة وموحد من قبل الكتل السياسية”، مبينا ان “العراق يرفض بشدة ان يكون ساحة حربٍ بالوكالة”.

وأكد علاوي، “ضرورة ان يكون للمجتمع الدولي وقفة حازمةٌ تجاه تلك الاعتداءات والاستفزازات بوصفها تهديد حقيقي للامن والسلم العالمي، وخرق واضح لجميع القوانين والمعاهدات الدولية”.

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