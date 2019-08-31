نائب يشير الى ركود اقتصادي كبير في عام 2020

2019/08/31 | 16:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أشار النائب السابق ماجد شنكالي، اليوم السبت، الى ركود اقتصادي كبير في عام 2020، متسائلا عن اجراءات مواجهته.

وقال شنكالي في تغريدة عبر “تويتر” تابعه “النور نيوز”، “‏تباطؤ النمو العالمي، الحرب التجارية بين امريكا-الصين، امريكا-اوربا، تأثيرات وفوضى خروج بريطانيا من الاتحاد الاوربي بدون اتفاق، كلها مؤشرات حدوث ركود اقتصادي كبير في عام 2020”.





وتابع، ان “أي ركود يصاحبه انهيار الاسواق العالمية ومنها النفط، كيف سنواجه هذا الركود ؟؟!!”.





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