التعليم تطلق 400 درجة وظيفية

2019/08/31 | 16:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبارأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم السبت، أن درجات حركة الملاك ‎البالغة 400 درجة سيتم اطلاقها حال اكتمال الاجراءات وتصنيفها للشرائح المشمولة وفقاً لنسب مئوية معينة.

‌‎ونقل اعلام الوزارة في بيان، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه، عن قصي السهيل وزير التعليم قوله، إن "الوزارة تمتلك 400 درجة وظيفية ضمن حركة الملاك، وتشمل الموظف المتوفي والمستقيل والمتقاعد، والتي أفصح عن أنه سيتم إطلاقها حال اكتمال الإجراءات استناداً للضوابط والتعليمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة".

‌‎واضاف، أن "الوزارة بصدد تحديد النسب المئوية لشرائح ذوي الشهداء وحملة الشهادات العليا وذوي الاحتياجات الخاصة والمحاضرين، من أجل توزيعها بشكل عادل".



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