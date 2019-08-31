حكومة إقليم كردستان تنفي وجود أي معسكر للكيان الصهيوني في اربيل

2019/08/31 | 16:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت حكومة اقليم كردستان العراق اليوم السبت، وجود أي مسعكر للكيان الصهيوني في اربيل

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