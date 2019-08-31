“بالصور” عمليات تأهيل مطار كركوك الدولي تدخل مراحلها الاخيرة تمهيدا لافتتاحه

2019/08/31 | 16:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق يستعد مطار كركوك الدولي لاستئناف نشاطه امام حركة الطائرات والمسافرين قريبا بعد توقفه عن العمل اثر عمليات تأهيل وتطوير لصالات المغادرة والاستقبال وبعض الطرق الداخلية.

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