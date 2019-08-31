كردستان تنفي وجود معسكر اسرائيلي تديره امرأة في اربيل

2019/08/31 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

نفت حكومة اقليم كردستان، اليوم السبت، وجود معسكر اسرائيلي في اربيل ، تديره امراة تحمل الجنسية الاسرائيلية.

وقال المتحدث باسم حكومة الاقليم جوتيار عادل في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "بعض وسائل الاعلام العراقية، تداولت تصريحا لا صحة له، يدعي وجود معسكر اسرائيلي تديره امراة برتبة جنرال في اربيل ، تحمل الجنسية الاسرائيلية".

يشار الى ان الانباء اطلقت عقب تصريحات لاحد قادة الحشد الشعبي، كشف خلالها عن القائد الاسرائيلية المزعومة، حيث اكد عادل ان "الهدف من ترويج هذه الادعاءات الملفقة، والتي لا اساس لها من الصحة، هو للدعاية السياسية ولتحقيق مكاسب شخصية لمطلقيها لا اكثر".

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