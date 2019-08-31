عشرة آلاف برميل يوميا.. الأردن يستقبل أولى شحنات النفط العراقي

2019/08/31 | 16:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي، اليوم، أن أولى شحنات النفط الخام العراقي إلى الأردن ستنطلق الأحد برا من مصفاة بيجي في العراق إلى المملكة.ووقع الأردن والعراق في مطلع فبراير الماضي مذكرة تفاهم لشراء عشرة الاف برميل يوميا من النفط الخام العراقي تشكل 7 % من احتياجات المملكةوأعلنت زواتي في تصريح صحفي اليوم بدء عملية تحميل أولى شاحنات النفط الخام العراقي المصدر إلى الأردن، والتي ستنقل برا بواقع 10 آلاف برميل يوميا.وأوضحت الوزير الأردنية أن أولى الشاحنات ستنطلق غدا الأحد من مصفاة بيجي، ومن المتوقع أن تصل إلى مصفاة البترول في مدينة الزرقاء (شمال شرق عمان) بعد غد الثلاثاء، إيذانا ببدء تطبيق مذكرة التفاهم الأردنية- العراقية لاستيراد النفط الخام العراقي.وأكدت زواتي أن هذه الكمية (10 آلاف برميل يوميا) “قابلة للزيادة في فترة قادمة وفقا لما يتفق عليه الجانبان”.ويشارك في عملية نقل النفط العراقي أكثر من 200 صهريج مناصفة بين الأردن والعراق، من بينها صهاريج مملوكة لأفراد وشركات عاملة في نقل النفط الخام، ضمن اتفاق مع شركة نائل ذيابات وشركاه (برج الحياة) الأردنية، بحسب زواتيوفي مطلع مايو الماضي، فازت شركة نائل الذيابات وشركاه (برج الحياة) للنقل بعقد لنقل النفط الخام العراقي بريا إلى مصفاة الزرقاء النفطية.وبموجب مذكرة التفاهم بين البلدين، سيتم تحديد سعر النفط الخام العراقي على أساس معدل سعر خام برنت الشهري مع خصم فرق تكاليف النقل والمواصفات.ولا يقتصر التعاون بين الأردن والعراق في مجال الطاقة على استيراد النفط الخام فقط، بحسب الوزيرة الأردنية.وأوضحت أن الجانبين يعملان على إتمام الإجراءات اللازمة لإنشاء أنبوب نفط يمتد من البصرة مرورا بمنطقة حديثة ومن ثم إلى ميناء العقبة، وكذلك إقامة شبكة للربط الكهربائي بين البلدين يزود بواسطتها الأردن العراق بالكهرباء عبر شبكة مشتركة.

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